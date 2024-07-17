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Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев високо оцінює перспективи ухвалення закону про запровадження акцизного податку на солодкі напої.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Відповідне положення було включено до меморандуму МВФ. В меморандумі це оподаткування передбачено. Я дуже високо оцінюю перспективу цього закону після цього", – так він відповів на запитання про можливість ухвалення закону про запровадження податку на солодкі напої.

Він розповів, що, за розрахунками Міністерства фінансів, запровадження акцизного податку на солодкі напої забезпечить додаткове надходження до бюджету 5-7 млрд гривень на рік.

Гетманцев вважає, що податковий комітет підтримає законопроєкт і він потрапить до зали парламенту.
ForUm

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