Українська державна компанія "Укроборонсервіс" та чеський виробник боєприпасів Sellier & Bellot планують побудувати в Україні завод з виробництва боєприпасів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після спільних урядових зустрічей у Празі. Про це Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 16 липня.

Прем'єр-міністр зазначив, що після спільних консультацій Україна та Чехія підписали низку важливих документів.

"Підписані угоди за найважливішими напрямками: угода з чеською збройною компанією Sellier & Bellot про будівництво нового патронного заводу в Україні; угода з Colt CZ Group про виробництво штурмових гвинтівок", - йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters повідомило, що чеський зброяр Colt CZ Group (CZG) надасть обладнання для виробництва малокаліберних боєприпасів у рамках проекту. Інший підрозділ Colt CZ, Ceska Zbrojovka, також підписав угоду про передачу технологій для своїх гвинтівок CZ BREN 2, які будуть вироблятися в Україні.

"Серед інших угод в оборонній промисловості в Україні буде побудовано новий завод з виробництва снарядів. Угода була підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервісом. Це важливо для постачання армії зараз", - цитує Reuters прем'єр-міністра.