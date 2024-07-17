Законопроєкти про безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також про звільнення його від ПДВ сприятимуть насиченню ринку необхідною продукцією та забезпеченню стійкості підприємств і домогосподарств, вважає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дякую народним депутатам України за оперативне ухвалення законопроєктів, які прискорять децентралізацію нашої енергетики", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Верховна Рада в другому читанні проголосувала проєкти законів №11258 і №11259, що передбачають безмитне ввезення в Україну енергетичного обладнання, а також звільнення його від ПДВ. Йдеться, зокрема, про засоби вітрової та сонячної генерації, генератори, акумулятори.

"Ці норми діятимуть до початку 2026 року і поширюватимуться на громадян і бізнес. Серед іншого вони стосуватимуться міжнародних поштових відправлень. Таким чином наситимо внутрішній ринок необхідною продукцією і забезпечимо енергетичну стійкість підприємств і домогосподарств", - переконаний Шмигаль.