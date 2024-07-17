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У Полтавській області оперативники виявили та затримали зловмисника, який 14 липня викрав немовля з перинатального центру в Кременчуці, повідомляє пресслужба Національної поліції України у вівторок увечері.

"Камери спостереження показували, що з великим пакетом із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал", - сказано в повідомленні.

"Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. Із дитиною все гаразд, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру", - цитує пресслужба начальника ГУНП у Полтавській області Євгена Рогачова.

Зазначається, що за цим фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінальних проваджень, відкритих за частиною 3 статті 146 та частиною 2 статті 367 (викрадення малолітньої особи та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За скоєне 25-річному викрадачеві загрожує провести за ґратами від 5 до 10 років.

 
ForUm

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