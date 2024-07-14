Від початку цього тижня РФ застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, більше ніж 170 ударних БпЛА різних типів і майже 80 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.