також у роздiлiНадзвичайні події
Оккупанте обстріляли Мирноград і Райгородку: є загиблий і 17 поранених
Удари українських безпілотників спричинили падіння нафтопереробки Росії на 17%
Стало відомо, скільки Росія витратила на масований обстріл України
Після ракетної атаки в Києві 27 загиблих і 82 постраждалих
В Києві вже семеро загиблих, в Кривому Розі - десять
Дрони вразили дві російські нафтобази
Ворог вдарив по припортовій інфраструктурі на Одещині
Маріуполю загрожує спалах холери
СБУ викрила групу осіб, які готували провокації в Києві
Через обстріли окупантів є нові знеструмлення
Окупанти обстріляли Дніпро балістикою
На Київщині від ракетної атаки постраждали троє
Андрющенко: Росіяни готуються до наступальних дій на півдні
Російські окупанти вперше вдарили по Харкову 500-кілограмовими авіабомбами ФАБ-500
В Києві помер американський дипломат
В Раді розповіли, чи є екологічна катастрофа в Кривому Розі
Після удару по Харкову постраждали 11 людей
Окупанти вночі знов били по енергетиці

Від початку цього тижня РФ застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, більше ніж 170 ударних БпЛА різних типів і майже 80 ракет, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору. І Україна вдячна всім нашим друзям, хто саме так робить. Разом здолаємо зло", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0