Новонароджене немовля зникло з перинатального центру у Кременчуці Полтавської області. Весь особовий склад поліція Полтавщини залучений до розшуку дитини. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у неділю, 14 липня.

У Нацполіції зазначили, що новонароджена дитина зникла з пологового. Наразі тривають пошуки дівчинки.

Місцевий журналіст Олег Булашев у своєму Telegram-каналі повідомив, що за його попередньою інформацією, мати цього немовляти вже 5 разів народжувала дітей.