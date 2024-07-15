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Новонароджене немовля зникло з перинатального центру у Кременчуці Полтавської області. Весь особовий склад поліція Полтавщини залучений до розшуку дитини. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції у неділю, 14 липня.

У Нацполіції зазначили, що новонароджена дитина зникла з пологового. Наразі тривають пошуки дівчинки.

Місцевий журналіст Олег Булашев у своєму Telegram-каналі повідомив, що за його попередньою інформацією, мати цього немовляти вже 5 разів народжувала дітей. 
ForUm

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