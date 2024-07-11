Російські окупанти в четвер увечері двічі обстріляли м. Мирноград і Райгородку Донецької області, за уточненими даними, відомо про загиблого 15-річного підлітка і 17 поранених, серед яких двоє дітей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок обстрілів загинув один 15-річний хлопець і, за попередніми даними, поранення отримали 13 осіб, серед них 2 підлітки. Крім того, пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлі, магазин, автомобілі та господарські споруди. Ліквідовано загоряння в 5-поверховому житловому будинку", - повідомляє ДСНС у телеграм-каналі.

Також війська РФ атакували Райгородок Краматорського району, чотири людини дістали поранення.

"Через атаку отримали поранення 4 людини, пошкоджено понад 10 будинків. Внаслідок обстрілу виникли пожежі двох господарських будівель та легкового автомобіля. Пожежу ліквідовано", - інформує ДСНС.

Остаточні наслідки встановлюють.