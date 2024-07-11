Нідерланди виділяють 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які незабаром почне отримувати Україна.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів.
Зазначається, що ці 300 млн євро доповнять 150 млн євро, які Нідерланди раніше виділили на боєприпаси для "українських" F-16. Йдеться про озброєння для винищувачів, яке закуповують безпосередньо у промисловості.
"Боєприпаси для F-16, які ми закуповуємо, можуть допомогти відбити російські атаки. Агресія Путіна не має меж, тому наша підтримка повинна продовжуватися повним ходом", - заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.
За його словами, за допомогою такого кроку Нідерланди хочуть дати Москві сигнал, що країни НАТО продовжують підтримувати Україну.
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