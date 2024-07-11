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Удари українських безпілотників по об’єктах нафтопереробної промисловості країни-агресорки Росії призвели до падіння виробництва на майже 17%.

Про це "Європейська правда" пише з посиланням на неназваного чиновника Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Співрозмовник видання розповів, що на Заході бачать вплив українських ударів на економіку Росії, зокрема на нафтопереробку та експорт енергоносіїв.

За його словами, вплив виявився настільки великим, що уряду РФ довелося вводити обмеження на експорт бензину та інших видів палива."Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Думаю, ми й надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї", — наводить видання слова свого співрозмовника.
ForUm

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