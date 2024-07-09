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Масований ракетний обстріл України 8 липня коштував для держави-агресора Росії від 200 до 250 млн доларів, тоді як вартість збитих ракет приблизно становить 160-200 млн доларів. Про це з посиланням на власні розрахунки повідомило видання Forbes.

Російські терористичні війська застосували проти України 38 ракет різних типів під час масованого ранкового обстрілу. Агресор використав ракети повітряного, морського та наземного базування. Зокрема для ударів по Україні запустили одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал"; чотири балістичні ракети "Іскандер-М"; одну крилату ракету 3М22 "Циркон"; 13 крилатих ракет Х-101; 14 крилатих ракет "Калібр"; дві крилаті ракети Х-22; три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

"Росія 8 липня випустила по Україні 38 ракет різних типів, за попередніми даними Повітряних сил ЗСУ. Вартість атаки країни-терориста — від $200 млн до $250 млн, згідно з розрахунками Forbes. Вартість збитих ракет Forbes оцінює у межах від $160 млн до $200 млн", - йдеться у повідомленні.
ForUm

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