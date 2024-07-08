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За уточненою інформацією, в результаті ворожої ракетної атаки відомо про 27 загиблих, з них троє дітей, і 82 поранених, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Загалом, станом на цей момент загинуло 27 осіб (з них 3 дітей). Постраждали 82 людини", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок увечері.

Раніше повідомлялося, що в Києві загинули 22 людини, з них 2 дітей, постраждали - 82.
ForUm

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