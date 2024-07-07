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Українські дрони знищили одним ударом російських нафтопродуктів на 540 млн. доларів

Російські окупанти в суботу протягом дня не могли ліквідувати масштабну пожежу, що виникла внаслідок нічної атаки безпілотних літальних апаратів на нафтобазу "Лукойл-Південьнафтопродукт" біля станиці Павловська Краснодарського краю РФ.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" в неділю джерело в правоохоронних органах, успішну атаку на нафтобазу здійснили дрони Служби безпеки України. Пожежа на двох резервуарах із нафтопродуктами почалася після двох вибухів.

Також дрони СБУ стали причиною серії вибухів на території нафтобази "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у станиці Ленінградська Краснодарського краю. Судячи із супутникових знімків, пошкоджено щонайменше три резервуари з паливом.

"СБУ і далі буде вводити дронові економічні санкції проти об'єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні", - зазначив співрозмовник агентства.
ForUm

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