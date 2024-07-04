Російська армія ввечері в четвер завдала удару балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одеської області, повідомила пресслужба Сил оборони півдня України.

"Продовжуючи системний терор південних регіонів, ворог надвечір знов наніс удар балістичною ракетою по припортовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували", - йдеться в повідомленні пресслужби Сил оборони півдня України.

За даними голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, ворог завдав удару по Одеському району. "Унаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще 7 поранено", - повідомив Кіпер.

За його словами, пошкоджено портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.