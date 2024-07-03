Микроволновая печь не только помогает быстро разогреть пищу, но и существенно сокращает время приготовления различных блюд. Использование микроволновки позволяет экономить время и электричество. Расскажем о том, как использовать печь СВЧ рационально с пользой для семейного бюджета и энергоструктуры Украины.
Как снизить расход тока при использовании микроволновки
Вот простые советы, которые помогут повысить энергоэффективность вашей микроволновки:
- Правильный выбор посуды. Используйте контейнеры для микроволновки, изготовленные из стекла, керамики или пищевого пластика. Это поможет избежать перерасхода времени и энергии.
- Размещение продуктов. Размещайте пищу равномерно по всему контейнеру. Центральная часть блюда прогревается медленнее, поэтому более плотные или толстые куски пищи лучше располагать по краям.
- Нарезка продуктов. Мелко нарезанные кусочки готовятся быстрее. Если вы спешите, нарежьте овощи и мясо на маленькие кусочки, чтобы сократить время приготовления.
- Использование крышки. Накрывайте блюда специальной крышкой или тарелкой. Это предотвратит разбрызгивание и поможет сохранить влагу, ускоряя процесс приготовления.
- Периодическое перемешивание. Если готовите крупные порции, периодически перемешивайте содержимое. Это обеспечит равномерный прогрев и сократит общее время приготовления.
Эксперты перечислили способы экономии электричества при готовке в СВЧ:
- Планирование питания. Готовьте еду на несколько дней вперед и разогревайте небольшими порциями. Это значительно снизит количество включений микроволновки и сэкономит электроэнергию.
- Использование правильного режима. Микроволновки оснащены различными режимами работы. Используйте их в зависимости от типа пищи. Например, для разогрева выбирайте режим с минимальной мощностью, а для приготовления – максимальную мощность.
- Избегайте длительного разогрева. Не разогревайте пищу дольше необходимого времени. Регулярно проверяйте готовность, чтобы избежать перерасхода электроэнергии.
- Очистка микроволновки. Регулярно очищайте внутренние поверхности от загрязнений. Чистая микроволновка работает эффективнее, что сокращает время приготовления и снижает затраты энергии.
- Правильное размещение прибора. Установите микроволновку вдали от других источников тепла и вентиляционных отверстий. Это поможет избежать перегрева и повысит эффективность работы прибора.
Рецепты бюджетных блюд, которые можно приготовить в микроволновой печи
Овощное рагу
Ингредиенты:
- 2 картофелины
- 1 морковь
- 1 луковица
- 1 сладкий перец
- 200 г замороженных овощей (например, горошек и кукуруза)
- 2 ст. ложки растительного масла
- Соль, перец по вкусу
Нарежьте картофель и морковь кубиками, лук – полукольцами, перец – полосками. Выложите овощи в подходящую для микроволновки посуду, добавьте замороженные овощи, масло, соль и перец. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на максимальной мощности 10-12 минут, периодически помешивая.
Курица с рисом
Ингредиенты:
- 200 г куриного филе
- 1 стакан риса
- 2 стакана воды
- 1 луковица
- 1 морковь
- Соль, специи по вкусу
Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, лук – полукольцами, морковь – кубиками. Выложите все ингредиенты в посуду для микроволновки, добавьте рис, воду, соль и специи. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на максимальной мощности 20-25 минут, периодически помешивая.
Омлет с овощами
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 50 мл молока
- 1 помидор
- 1 сладкий перец
- Соль, перец по вкусу
Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Нарежьте помидор и перец кубиками. Выложите овощи в подходящую посуду для микроволновки, залейте яичной смесью. Готовьте на максимальной мощности 5-7 минут до готовности.
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