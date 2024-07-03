Микроволновая печь не только помогает быстро разогреть пищу, но и существенно сокращает время приготовления различных блюд. Использование микроволновки позволяет экономить время и электричество. Расскажем о том, как использовать печь СВЧ рационально с пользой для семейного бюджета и энергоструктуры Украины.

Как снизить расход тока при использовании микроволновки

Вот простые советы, которые помогут повысить энергоэффективность вашей микроволновки:

Правильный выбор посуды. Используйте контейнеры для микроволновки, изготовленные из стекла, керамики или пищевого пластика. Это поможет избежать перерасхода времени и энергии. Размещение продуктов. Размещайте пищу равномерно по всему контейнеру. Центральная часть блюда прогревается медленнее, поэтому более плотные или толстые куски пищи лучше располагать по краям. Нарезка продуктов. Мелко нарезанные кусочки готовятся быстрее. Если вы спешите, нарежьте овощи и мясо на маленькие кусочки, чтобы сократить время приготовления. Использование крышки. Накрывайте блюда специальной крышкой или тарелкой. Это предотвратит разбрызгивание и поможет сохранить влагу, ускоряя процесс приготовления. Периодическое перемешивание. Если готовите крупные порции, периодически перемешивайте содержимое. Это обеспечит равномерный прогрев и сократит общее время приготовления.

Эксперты перечислили способы экономии электричества при готовке в СВЧ:

Планирование питания. Готовьте еду на несколько дней вперед и разогревайте небольшими порциями. Это значительно снизит количество включений микроволновки и сэкономит электроэнергию. Использование правильного режима. Микроволновки оснащены различными режимами работы. Используйте их в зависимости от типа пищи. Например, для разогрева выбирайте режим с минимальной мощностью, а для приготовления – максимальную мощность. Избегайте длительного разогрева. Не разогревайте пищу дольше необходимого времени. Регулярно проверяйте готовность, чтобы избежать перерасхода электроэнергии. Очистка микроволновки. Регулярно очищайте внутренние поверхности от загрязнений. Чистая микроволновка работает эффективнее, что сокращает время приготовления и снижает затраты энергии. Правильное размещение прибора. Установите микроволновку вдали от других источников тепла и вентиляционных отверстий. Это поможет избежать перегрева и повысит эффективность работы прибора.

Рецепты бюджетных блюд, которые можно приготовить в микроволновой печи

Овощное рагу

Ингредиенты:

2 картофелины

1 морковь

1 луковица

1 сладкий перец

200 г замороженных овощей (например, горошек и кукуруза)

2 ст. ложки растительного масла

Соль, перец по вкусу

Нарежьте картофель и морковь кубиками, лук – полукольцами, перец – полосками. Выложите овощи в подходящую для микроволновки посуду, добавьте замороженные овощи, масло, соль и перец. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на максимальной мощности 10-12 минут, периодически помешивая.

Курица с рисом

Ингредиенты:

200 г куриного филе

1 стакан риса

2 стакана воды

1 луковица

1 морковь

Соль, специи по вкусу

Нарежьте куриное филе небольшими кусочками, лук – полукольцами, морковь – кубиками. Выложите все ингредиенты в посуду для микроволновки, добавьте рис, воду, соль и специи. Перемешайте и накройте крышкой. Готовьте на максимальной мощности 20-25 минут, периодически помешивая.

Омлет с овощами

Ингредиенты:

3 яйца

50 мл молока

1 помидор

1 сладкий перец

Соль, перец по вкусу

Взбейте яйца с молоком, добавьте соль и перец. Нарежьте помидор и перец кубиками. Выложите овощи в подходящую посуду для микроволновки, залейте яичной смесью. Готовьте на максимальной мощности 5-7 минут до готовности.