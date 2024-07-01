також у роздiлiНадзвичайні події
СБУ викрила групу осіб, які готували провокації в Києві
Окупанти обстріляли Дніпро балістикою
На Київщині від ракетної атаки постраждали троє
Андрющенко: Росіяни готуються до наступальних дій на півдні
Російські окупанти вперше вдарили по Харкову 500-кілограмовими авіабомбами ФАБ-500
В Києві помер американський дипломат
В Раді розповіли, чи є екологічна катастрофа в Кривому Розі
Після удару по Харкову постраждали 11 людей
Окупанти вночі знов били по енергетиці
Стало відомо, скільки ракет збили вночі над Україною
Відключення світла стануть тривалішими: виводять в ремонт енергоблок
На Харківщині черговими обстрілами пошкоджені житлові будинки
Кількість загиблих у Кривому Розі зросла до дев’яти
На перегоні між Львовом та Ужгородом зійшов селевий потік
Українські дрони знищили одним ударом російських нафтопродуктів на 540 млн. доларів
США: Російський наступ на Харків застопорився
В ГУР повідомили деталі операції по знищенню Су-57 окупантів
На Київщині гасять пожежу після ракетної атаки

Через обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Загалом через бойові дії - без електроенергії  абоненти у 7 регіонах. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, у східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозотросу.

"У західному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – загорання конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Викликано ДСНС, загорання ліквідовано. Лінію вивели в аварійний ремонт", - розповіли в пресслужбі. 

Крім того, на одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації. 

"Обставини нещасного випадку з'ясовуються", - додали в Міненерго. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0