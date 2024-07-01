Служба безпеки України викрила групу осіб, які готували низку провокацій у Києві 30 червня цього року, й затримала її організаторів.

Як повідомляється на сайті СБУ в понеділок, групу очолював співзасновник громадської організації, ще з 2015 року відомої своїми антиукраїнськими акціями.

"Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу. Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій. Інформацію про "заворушення" в Києві зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси", - йдеться в повідомленні.

Для реалізації злочинного задуму головний організатор залучив кількох спільників - представників громадських організацій із Києва, Дніпра та інших регіонів, які для конспірації спілкувалися між собою в різних месенджерах, а зустрічалися лише невеликими групами по три особи.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено: зброю та боєприпаси, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорні записи з доказами злочинних дій.Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч.ч. 1, 2, 3 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.