Російські війська готуються до наступальних дій на півдні України. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "КИЇВ24", відповідаючи на питання про будівництво окупантами залізниці через місто.

"Точно можна сказати, що на сьогодні росіяни готуються до наступу десь на півдні України. Це може бути Донецька область починаючи від лінії Вугледара і закінчуючи Роботиним, Василівкою. Де саме невідомо", — сказав він.

Зокрема запуск залізниці дозволяє російським окупантам набагато швидше та ефективніше використовувати ресурси.

"Ми завжди з вами кажемо про техніку, яку перевозять залізниці. Зрозуміло чому. Тому що це найпростіший спосіб. Але давайте не забувати про живу силу, яку так само привозять тими самими потягами. Головне, що вони це можуть робити потайки. Дуже складно зафіксувати проходження поїзда по всій лінії", — зазначив Андрющенко.