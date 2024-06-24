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Ситуація з викидом на Криворізькому коксохімічному заводі контрольована. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування Верховної Ради Олена Криворучкіна.

Нардеп підтвердила, що за попередньою інформацією, причиною аварії стало раптове відключення електроенергії

"Попередньою причиною аварії стало раптове відключення виробничих потужностей від зовнішньої енергосистеми, тобто відключення від електроенергії. Ця інформація буде перевірена. Наразі на місці працюють всі фахові служби. Завдання №1: мінімізувати наслідки аварії. Друге завдання: встановити реальні причини аварії та вжити заходів для недопущення повторення подібного", - заявила нардеп.

Також Криворучкіна спростувала чутки про те, що масштаби аварії можна вважати екологічною катастрофою."Я очікую, що вже завтра (в понеділок - ред.) ми будемо мати повне розуміння ситуації. Я особисто буду інформувати громадськість про стан справ. Але вже зараз можу зазначити, що хоч аварія і відбулася, але мова не йде про екологічну катастрофу, як її вже намагаються подати російські пропагандисти та місцеві "ждуни". Ситуація повністю контрольована", - зазначила Олена Криворучкіна.
ForUm

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