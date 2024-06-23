Одна людина загинула і 11 дістали поранення, зокрема двоє неповнолітніх, унаслідок ударів російських окупантів керованими авіаційними бомбами по Харкову в неділю, повідомляють на сайті Національної поліції України.

"На 17:00 відомо про одного загиблого чоловіка, 1951 року народження, ще 11 осіб поранено, серед яких двоє неповнолітніх. Усі цивільні. Унаслідок авіаударів зруйновано та пошкоджено житлові будинки, освітній заклад, приватні домоволодіння, автомобілі", - повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки збирають речові докази злочину росіян, документують наслідки обстрілів.

В Офісі генерального прокурора України повідомили про початок досудового розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК).

"У Холодногірському районі зафіксовано влучання по приватному житловому сектору. Загинув 73-річний чоловік. Отримали поранення та отримали гостру реакцію на стрес восьмеро осіб: 16-річний хлопець, четверо чоловіків і три жінки. Пошкоджено понад 10 житлових будинків. У Шевченківському районі частково зруйновано будівлю навчального закладу, пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. Отримали поранення 15-річний хлопчик і 26-річна дівчина. У 43-річної жінки гостра реакція на стрес", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

Також задокументовано ще два влучання по території одного з підприємств у місті. Загалом зафіксовано чотири удари. Попередньо ворог застосував КАБ-250 з УМПК (керована авіаційна бомба з уніфікованим модулем планування і корекції).

Раніше начальник Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих унаслідок авіаційних ударів, завданих російськими окупантами по Харкову в неділю вдень, досягла десяти, серед них двоє підлітків. За його словами, влучання зафіксовано по приватному сектору та дитячому навчальному закладу.

"Унаслідок ворожого авіаційного удару по цивільних об'єктах Шевченківського та Холодногірського районах Харкова травмовано 10 осіб. 1 людина загинула. Серед постраждалих два підлітки 15 і 16 років. Двоє постраждалих у важкому стані. Одна людина отримала травми середнього ступеня", - написав Синєгубов.