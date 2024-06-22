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Унаслідок комбінованої нічної атаки росіян пошкоджено обладнання на енергетичних об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях, а в Запоріжжі постраждали два енергетики, їх доправили в лікарню, повідомляє пресслужба компанії.

"Сьогодні вночі росіяни здійснили восьму масовану комбіновану атаку по об'єктах енергетичної інфраструктури. Пошкоджено обладнання на об'єктах "Укренерго" в Запорізькій і Львівській областях", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також повідомляється, що в Запоріжжі внаслідок атаки постраждали двоє енергетиків, яких доправили до лікарні.

Наразі триває огляд обладнання та ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося раніше, у суботу 22 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 16:00 до 24:00, повідомила НЕК "Укренерго".
ForUm

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