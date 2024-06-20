Выбор моторного масла - непростая задача. Существует множество разновидностей с различными характеристиками, среди которых особое место занимает показатель вязкости. Именно он часто ставит водителей в тупик, особенно когда встает вопрос: "Какое масло гуще - 10w40 или 15w40?". Если коротко, то 10w40 масло менее густое чем 15w40.

Что такое вязкость моторного масла и зачем ее знать

Вязкость - это физическое свойство жидкости, характеризующее ее сопротивляемость текучести. Проще говоря, это показатель того, насколько легко масло движется внутри мотора. Густота масла напрямую влияет на работоспособность двигателя.

Низкая вязкость делает запуск мотора в холодную погоду легким. Масло быстро прокачивается по каналам, уменьшая пусковой износ деталей. Также жидкое масло способствует снижению расхода топлива.

Высокая вязкость создает плотную смазочную пленку, защищающую детали мотора от изнашивания при взаимодействии под большими температурами и нагрузками. Однако густое масло хуже себя показывает с холодном мотором, которое приводит к трудному запуску и повышенному износу.

Именно из-за этого подбор масла по показателю вязкости является настолько важным. Необходимо найти баланс, который обеспечит легкий запуск зимой при холоде и защиту мотора при эксплуатации в жару.

Температурные значения масел

Масло 10w40 в состоянии обеспечивать стабильную работу с температурой до минус двадцати пяти градусов. (некоторые производители порой указывают минус тридцать). Поэтому оно считается отличным выбором для зимнего периода. Что по поводу рабочей температуры, то оно может эффективно работать и давать защиту для двигателя до окола ста градусов.

Масло 15w40 удерживает свою текучесть до -15 °C (некоторые производители указывают -20 °C). Это делает его менее морозостойким, чем 10w40, но вполне пригодным для работы при мягких зимах. При рабочей температуре двигателя 15w40 оно более густое, чем 10w40. Особенно рекомендуем масло Мобил 10w40, которое имеет отличные характеристики.

Для кого какое масло лучше подойдет: 10w40 или 15w40?

10w40 лучше подходит для холодных регионов с морозами до -25°C (некоторые производители указывают -30°C). Благодаря своей низкотемпературной текучести, оно обеспечивает легкий запуск двигателя и быстрое поступление масла к деталям, даже в холодное время года. 15w40 менее морозостойкое, но вполне пригодно для эксплуатации в регионах с мягкой зимой (до -15°C, некоторые производители -20°C). 10w40 универсальный вариант, подходящий для большинства современных бензиновых и дизельных двигателей, как атмосферных, так и турбированных. 15w40 рекомендуется для старых моторов с большим пробегом, а также для использования в жарких условиях или при езде с большими нагрузками. Благодаря своей высокой вязкости при рабочих температурах, оно лучше защищает изношенные зазоры и зазоры в двигателе.