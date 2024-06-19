також у роздiлiЕкономіка
Стали відомі прямі збитки українського агросектору від вторгнення
Україна веде переговори про часткове списання боргів
Країни ОПЕК+ продовжили більшість своїх скорочень видобутку нафти
ЄС погіршив прогноз зростання української економіки
В США спрогнозували падіння урожаю зернових в Україні
Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів
Підласа: Потреба України в міжнародному фінансуванні на 2024 рік буде повністю закрита
Уряд виділив ще 8 мільярдів на фортифікаційні споруди
В МВФ спрогнозували курс долара в Україні на п'ять років
Канада надасть Україні пільговий кредит на 300 мільйонів доларів
Кабмін вирішив не віддавати гроші з телемарафону на дрони
Світовий банк підтвердив прогноз по українському ВВП
Мінфін розмістив військових облігацій на 5,4 млрд гривень
В НБУ повідомили, що відбувається з платіжним балансом
Стало відомо, на які гроші будуть відновлювати енергоінфраструктуру Харківщини
Міндовкілля порахувало збитки від удару по Дніпровській ГЕС
АРМА планує заробити 10 млрд на управління заарештованими активами
Сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13 мільярдів

"Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Із початку року ми вже залучили $11,8 млрд зовнішнього фінансування. Ми розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою і стабільною", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, вже в червні Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

"Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще $2,2 млрд", - заявив прем'єр.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0