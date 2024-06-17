Можливий майбутній візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї може поглибити військові зв'язки між двома країнами в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї та Сполучених Штатів повідомило агентство Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн під час екстреної телефонної розмови із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою в порушення резолюцій, повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї.

"Уважно стежачи за відповідними подіями, обидві сторони домовилися рішуче реагувати шляхом тісної співпраці на провокації Північної Кореї проти Південної Кореї та дії, які посилюють напруженість у регіоні", - йдеться у заяві міністерства.У середу високопоставлений чиновник в офісі президента Сеула заявив, що очікується, що Путін відвідає Північну Корею "найближчими днями". Російська газета "Ведомости" в понеділок повідомила, що Путін відвідає Північну Корею та В'єтнам найближчими тижнями. Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для подолання потенційної регіональної нестабільності та проблем, спричинених поїздкою.