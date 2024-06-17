також у роздiлiСвiт
Трамп повідомив, чи не проти сісти за грати
Британці вважають, що Китай готується надати Росії летальну зброю
Росія запустила супутник, який може атакувати американські супутники
Стало відомо, хто здійснив замах на прем'єра Словаччини
Україна вже отримала ракети до Patriot від Іспанії
В США призупинили постачання Ізраїлю боєприпасів
США та Британія тиснуть на ОАЕ через співпрацю з РФ
Стало більше німців, які підтримують надання Україні Taurus
Макрон пропонує накласти додаткові санкції на Іран
Ізраїль пообіцяв відповісти Ірану на атаку
ЄС думає, чи не запровадити санкції проти Ірану та його безпілотників
Стало відомо, скільки безпілотників знищили США під час атаки на Ізраїль
У Макрона є ідея ініціювати олімпійське перемир'я в Україні
Reuters: Росія просить у Казахстані бензин на випадок українських атак
Фінляндія вирішила тримати кордони з РФ закритими і надалі
Bloomberg: Ціни на какао досягли рекордного рівня, шоколад подорожчає
Польскі фермери швидко припинили блокувати кордон з Росією
Єврокомісія планує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових

Можливий майбутній візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї може поглибити військові зв'язки між двома країнами в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це з посиланням на офіційних осіб Південної Кореї та Сполучених Штатів повідомило агентство Reuters.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн під час екстреної телефонної розмови із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до посилення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою в порушення резолюцій, повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї.

"Уважно стежачи за відповідними подіями, обидві сторони домовилися рішуче реагувати шляхом тісної співпраці на провокації Північної Кореї проти Південної Кореї та дії, які посилюють напруженість у регіоні", - йдеться у заяві міністерства.У середу високопоставлений чиновник в офісі президента Сеула заявив, що очікується, що Путін відвідає Північну Корею "найближчими днями". Російська газета "Ведомости" в понеділок повідомила, що Путін відвідає Північну Корею та В'єтнам найближчими тижнями. Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для подолання потенційної регіональної нестабільності та проблем, спричинених поїздкою.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0