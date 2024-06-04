також у роздiлiНадзвичайні події
Стало відомо, як будуть вимикати світло у вівторок
На Київщині ліквідують наслідки негоди
Сили оборони вдарили ракетами по Керченській переправі
Українські дрони вразили два російські катери
В Харкові окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
Стало відомо, скільки крилатих ракет збили вночі сили ППО
Окупанти знов вдарили по цивільних об'єктах Харкова
У Харкові ще вісім людей вважаються зникли без вісти після удару по гіпермаркету
Прикордонники: Для стратегічного удару по Сумщині у окупантів недостатньо сил
Вночі сили ППО знищили 24 БПЛА
За добу ліквідували 1300 окупантів
Підсумки тижня: Окупанти втратили 10 тисяч особового складу та 122 танки
В Україні анонсували аварійні відключення світла
Росіяни знов вдарили по цивільним в Харкові
Понад 30 тисяч окупантів наступають на півночі Харківщини
В ЗСУ називають дезінформацією повідомлення про відступ підрозділів на півночі Харківщини
Сили ППО збили 17 із 20 "шахедів"
В окупованому Луганську атакована нафтобаза

З ранку вівторка до другої половини четверга польські фермери планують блокування руху вантажних автомобілів у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", повідомляє Державна митна служба України.

"З 10:00 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Отже, очікується повне зупинення руху вантажних автомобілів на виїзд з України", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що в напрямку на в'їзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше ніж 24 вантажівки на добу: два запуски по 12 авто, а також до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0