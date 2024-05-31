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Уночі в четвер, 30 травня, Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яку ворог активно використовував для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Цей об'єкт прикривали "сучасні" російські засоби ППО - "Панцир", "Тор", "Тріумф". Однак ракети, що стоять на озброєнні з 90-х років минулого століття, успішно подолали "новітній" протиповітряний щит загарбників. У результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні й автомобільні перевезення. Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Зазначається, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військова логістика окупантів на півострові суттєво підірвана.

 
ForUm

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