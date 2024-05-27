Редкое застолье обходится без выпивки. Но если старшее поколение отдает предпочтение крепким вариантам, то молодежь выбирает более изысканные алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта — например, сладкое Мартини, крепость которого всего 15 градусов. Если вам не слишком импонирует его горчинка и терпкость, рекомендуем разбавить эту разновидность вермута другими ингредиентами. Предлагаем несколько рецептов коктейлей с ванильным Бьянко, считающимся королем среди вермутов, и недорогим: цена Мартини в Маудау стартует с отметки 190 грн за литровую бутылку.

Martini Bianco с водкой

Коктейль прославился благодаря бондиане: знаменитый Агент 007 часто употреблял этот напиток. Тем не менее, несмотря на популярность, правильный рецепт его приготовления знаком далеко не всем. Технология:

берем 6 кусочков льда, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем; добавляем 70 мл водки, перемешиваем; через сито переливаем жидкость в бокал; добавляем 15 мл охлажденного белого Бьянко; в качестве украшения можно использовать дольку лимона.

Martini Bianco: рецепт классического коктейля

Под классикой следует понимать добавление тоника. Такой напиток получается достаточно легким с горьковато-сладким послевкусием. Как готовить:

на 100 мл мартини потребуется половинка среднего лайма весом около 60 г; выдавливаем сок с этой половинки в бокал, добавляем Мартини Бьянко и такое же количество (100 мл) тоника; тщательно размешиваем, используя коктейльную ложку; добавляем по вкусу лед, украшаем долькой оставшегося лайма.

Martini Bianco с джином

Коктейль довольно крепкий, терпкость и горькота уходят, но сладость остается. Для приготовления запасаемся мартини (40 мл), таким же объемом качественного джина, а еще берем измельченный лед, трубочку и маслину на шпажке. Приготовление:

берем лед в количестве, достаточном для порции, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем; добавляем джин с мартини, перемешиваем; через сито переливаем коктейль в бокал; кладем туда же маслину и коктейльную трубочку, подаем.

Martini Bianco с коньяком

Чтобы немного разбавить достаточно крепкий напиток, добавляется персиковый сок, желательно осветленный (45 мл, но пропорция может меняться в зависимости от длительности вечеринки). Итак, готовим:

в емкость для смешивания коктейлей наливаем 45 мл Бьянко и 35 мл коньяка (подойдет любой из ассортимента маркета Maudau); добавляем сок; кладем лед, сильно трясем емкость; украшаем долькой лимона или лайма.

Bianco Sunrise

Такой облегченный коктейль предпочитают люди, ищущие свежесть вкусов и ароматов. Приготовление:

охлаждаем бокал в морозилке около 15 минут; добавляем 200 г измельченного льда и 75 мл клюквенного сока; вливаем такое же количество сока апельсина; последний слой — 50 мл Мартини Бьянко; украшаем долькой апельсина.

Любой из этих коктейлей достоин вашего внимания, приятной дегустации!