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Редкое застолье обходится без выпивки. Но если старшее поколение отдает предпочтение крепким вариантам, то молодежь выбирает более изысканные алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта — например, сладкое Мартини, крепость которого всего 15 градусов. Если вам не слишком импонирует его горчинка и терпкость, рекомендуем разбавить эту разновидность вермута другими ингредиентами. Предлагаем несколько рецептов коктейлей с ванильным Бьянко, считающимся королем среди вермутов, и недорогим: цена Мартини в Маудау стартует с отметки 190 грн за литровую бутылку.

Martini Bianco с водкой

Коктейль прославился благодаря бондиане: знаменитый Агент 007 часто употреблял этот напиток. Тем не менее, несмотря на популярность, правильный рецепт его приготовления знаком далеко не всем. Технология:

  1. берем 6 кусочков льда, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем;
  2. добавляем 70 мл водки, перемешиваем;
  3. через сито переливаем жидкость в бокал;
  4. добавляем 15 мл охлажденного белого Бьянко;
  5. в качестве украшения можно использовать дольку лимона.

Martini Bianco: рецепт классического коктейля

Под классикой следует понимать добавление тоника. Такой напиток получается достаточно легким с горьковато-сладким послевкусием. Как готовить:

  1. на 100 мл мартини потребуется половинка среднего лайма весом около 60 г;
  2. выдавливаем сок с этой половинки в бокал, добавляем Мартини Бьянко и такое же количество (100 мл) тоника;
  3. тщательно размешиваем, используя коктейльную ложку;
  4. добавляем по вкусу лед, украшаем долькой оставшегося лайма.

Martini Bianco с джином

Коктейль довольно крепкий, терпкость и горькота уходят, но сладость остается. Для приготовления запасаемся мартини (40 мл), таким же объемом качественного джина, а еще берем измельченный лед, трубочку и маслину на шпажке. Приготовление:

  1. берем лед в количестве, достаточном для порции, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем;
  2. добавляем джин с мартини, перемешиваем;
  3. через сито переливаем коктейль в бокал;
  4. кладем туда же маслину и коктейльную трубочку, подаем.

Martini Bianco с коньяком

Чтобы немного разбавить достаточно крепкий напиток, добавляется персиковый сок, желательно осветленный (45 мл, но пропорция может меняться в зависимости от длительности вечеринки). Итак, готовим:

  1. в емкость для смешивания коктейлей наливаем 45 мл Бьянко и 35 мл коньяка (подойдет любой из ассортимента маркета Maudau);
  2. добавляем сок;
  3. кладем лед, сильно трясем емкость;
  4. украшаем долькой лимона или лайма.

Bianco Sunrise

Такой облегченный коктейль предпочитают люди, ищущие свежесть вкусов и ароматов. Приготовление:

  1. охлаждаем бокал в морозилке около 15 минут;
  2. добавляем 200 г измельченного льда и 75 мл клюквенного сока;
  3. вливаем такое же количество сока апельсина;
  4. последний слой — 50 мл Мартини Бьянко;
  5. украшаем долькой апельсина.

Любой из этих коктейлей достоин вашего внимания, приятной дегустации!

ForUm

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