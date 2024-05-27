Редкое застолье обходится без выпивки. Но если старшее поколение отдает предпочтение крепким вариантам, то молодежь выбирает более изысканные алкогольные напитки с пониженным содержанием спирта — например, сладкое Мартини, крепость которого всего 15 градусов. Если вам не слишком импонирует его горчинка и терпкость, рекомендуем разбавить эту разновидность вермута другими ингредиентами. Предлагаем несколько рецептов коктейлей с ванильным Бьянко, считающимся королем среди вермутов, и недорогим: цена Мартини в Маудау стартует с отметки 190 грн за литровую бутылку.
Martini Bianco с водкой
Коктейль прославился благодаря бондиане: знаменитый Агент 007 часто употреблял этот напиток. Тем не менее, несмотря на популярность, правильный рецепт его приготовления знаком далеко не всем. Технология:
- берем 6 кусочков льда, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем;
- добавляем 70 мл водки, перемешиваем;
- через сито переливаем жидкость в бокал;
- добавляем 15 мл охлажденного белого Бьянко;
- в качестве украшения можно использовать дольку лимона.
Martini Bianco: рецепт классического коктейля
Под классикой следует понимать добавление тоника. Такой напиток получается достаточно легким с горьковато-сладким послевкусием. Как готовить:
- на 100 мл мартини потребуется половинка среднего лайма весом около 60 г;
- выдавливаем сок с этой половинки в бокал, добавляем Мартини Бьянко и такое же количество (100 мл) тоника;
- тщательно размешиваем, используя коктейльную ложку;
- добавляем по вкусу лед, украшаем долькой оставшегося лайма.
Martini Bianco с джином
Коктейль довольно крепкий, терпкость и горькота уходят, но сладость остается. Для приготовления запасаемся мартини (40 мл), таким же объемом качественного джина, а еще берем измельченный лед, трубочку и маслину на шпажке. Приготовление:
- берем лед в количестве, достаточном для порции, кладем в емкость для смешивания коктейлей, немного трясем;
- добавляем джин с мартини, перемешиваем;
- через сито переливаем коктейль в бокал;
- кладем туда же маслину и коктейльную трубочку, подаем.
Martini Bianco с коньяком
Чтобы немного разбавить достаточно крепкий напиток, добавляется персиковый сок, желательно осветленный (45 мл, но пропорция может меняться в зависимости от длительности вечеринки). Итак, готовим:
- в емкость для смешивания коктейлей наливаем 45 мл Бьянко и 35 мл коньяка (подойдет любой из ассортимента маркета Maudau);
- добавляем сок;
- кладем лед, сильно трясем емкость;
- украшаем долькой лимона или лайма.
Bianco Sunrise
Такой облегченный коктейль предпочитают люди, ищущие свежесть вкусов и ароматов. Приготовление:
- охлаждаем бокал в морозилке около 15 минут;
- добавляем 200 г измельченного льда и 75 мл клюквенного сока;
- вливаем такое же количество сока апельсина;
- последний слой — 50 мл Мартини Бьянко;
- украшаем долькой апельсина.
Любой из этих коктейлей достоин вашего внимания, приятной дегустации!
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