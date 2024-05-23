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Ситуація на кордоні з Росією залишається непростою, зокрема на сумському напрямку у ворога зосереджені певні сили, але їх недостатньо для удару стратегічного рівня, заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Якщо говорити про Сумську область станом на зараз, то ми не фіксуємо, що ворог має достатньо сил, які дали б йому змогу досягти якихось своїх стратегічних цілей, щоб глибоко просунутись углиб території України, якщо вони повторно спробують зайти. Але, звісно, не можна виключати, що навіть попри те, що у ворога немає цих достатніх сил, вони все ж таки не спробують здійснити якісь дії, на кшталт тих, які ми нині бачимо на харківському напрямку", - сказав він в ефірі телемарафону.

Спікер зазначив, що мета росіян - посіяти паніку серед населення і розтягнути українські сили, збільшивши лінію зіткнення.

"Ми добре розуміємо цю загрозу і маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій у будь-який момент", - сказав він.
ForUm

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