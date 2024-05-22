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Українські військові за добу ліквідували близько 1300 осіб особового складу ворога, 6 танків, 22 бойові броньовані машини, 41 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 56 БПЛА, 1 крилату ракету, 64 одиниці авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 496370 (+1300) осіб, танків - 7611 (+6) од, бойових броньованих машин - 14721 (+22) од, артилерійських систем - 12820 (+41) од, РСЗВ - 1077 (+0) од, засоби ППО - 812 (+1) од, літаків - 354 (+0) од, гелікоптерів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 10346 (+56) од, крилаті ракети - 2208 (+1), кораблі/катери - 27 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 17442 (+59) од, спеціальна техніка - 2090 (+5)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюють.
ForUm

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