На даний момент Державна прикордонна служба при перетині кордону не перевіряє військово-облікові документи у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, з 18 травня, коли набув чинності новий закон про мобілізацію, прикордонники почали перевіряти військово-облікові документи в певних категорій чоловіків у віці від 18 до 60 років.

"Це стосується осіб, які заброньовані на час мобілізації або воєнний стан, які не придатні відповідно до висновку ВЛК і виключені з військового обліку за станом здоров’я, осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину до 18 років або в кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також інших осіб, які підпадають під пункт 26 правил", - сказав він.

"Ми не перевіряємо на даний момент військово-обліковий документ у інших категорій осіб – в першу чергу, осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, ми не перевіряємо військово-обліковий документ у осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів", - заявив речник.

На питання, чи був у такому разі недоречним протест далекобійників у суботу, Демченко сказав, що "щодо власне правил перетину кордону, то для водіїв на даний момент нічого не змінилося".

"Ті особи, які є в системі "Шлях", які мають відповідні дозволи, як і раніше, можуть перетинати кодон за тими ж правилами, для них вони не змінилися. В будь-який момент можуть бути внесені зміни урядом до правил перетину кордону, до постанови №57. Якщо там будуть прописані в подальшому якісь особливі умови або зміни для якихось категорій, звісно, прикордонники застосовуватимуть. Але на даний момент у водіїв ми не перевіряємо військово-облікові документи", - пояснив він.

Демченко зазначив, що також військово-облікові документи не перевіряються у працівників залізниці, у осіб, які відносяться до авіаційної та морської галузі, а також осіб, які займають певні посади.