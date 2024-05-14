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Набагато більше 30 тисяч військових РФ просто зараз наступають на півночі Харківської області, заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, спочатку на кордоні було зосереджено близько 50 тисяч російських військових.

При цьому вже значна їх частина наступає на українські території. Литвиненко сказав, що йдеться про понад 30 тисяч окупантів.

Також він заявив, що за всіма доповідями українські військові готові до відбиття, зараз тривають важкі бої.
ForUm

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