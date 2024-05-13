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Командир 125-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ генерал-лейтенант Артур Горбенко назвав дезінформацією повідомлення про нібито неготовність Сил оборони до наступу ворога в Харківській області.

Його слова наводить пресслужба 125-ї окремої бригади ТрО.

За словами Горбенка, після загострення ситуації на півночі Харківської області, де виконують бойові завдання бійці 125-ї бригади, у мережі з'явилися вкраплення відвертої інформаційно-психологічної операції (ІПСО).«Чи то від незнання ситуації, чи то від бажання нашкодити, окремі резиденти соціальних мереж поширюють абсолютно неправдиву інформацію про неготовність Сил оборони до наступу ворога, або ще гірше, про відступ окремих підрозділів із ввірених їм оборонних рубежів», — сказав генерал.

Горбенко наголосив, що ситуація в смузі оборони 125-ї бригади дійсно важка, але вона є контрольованою.

Він додав, що українські військові дають відсіч переважаючим силам противника, зберігаючи сталість у бойових порядках.

Командир 125-ї бригади також прокоментував інформацію про захоплення росіянами кількох населених пунктів на півночі Харківської області.

«Населені пункти, в які зайшов ворог, перебували в постійній “сірій зоні”, а тому успіх противника є досить умовним і коштує йому величезних втрат у техніці й живій силі», — повідомив Горбенко.

Генерал додав, що українські військові локалізували територію, зайняту росіянами, і здійснюють постійне вогневе ураження по противнику.

 
ForUm

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