В окупованому Луганську вночі 8 травня була атакована нафтобаза. Внаслідок атаки спалахнула пожежа і зникло світло в районі атакованого об'єкта. Про це повідомляє російське видання Baza.

"П'ятеро співробітників луганської нафтобази постраждали під час атаки ЗСУ. Імовірно, удар по нафтобазі було здійснено ракетами ATACMS. Усіх постраждалих внаслідок обстрілу співробітників нафтобази було госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами", — йдеться в повідомленні.

За словами так званої "міністерки охорони здоров'я ЛНР" Наталії Пащенко, зараз постраждалі перебувають у лікарні у стані середнього ступеня тяжкості.

Зазначається, що внаслідок удару також було пошкоджено лінії електропередачі, будинки в районі нафтобази частково знеструмлено. Також повідомляється про займання газопроводу.

Окупнати намагаються ліквідувати пожежу та усунути наслідки атаки.

У Слідкомі РФ заявили, що детально встановлять обставини атаки ЗСУ на нафтобазу у Луганську.

Українська сторона офіційно удар по нафтобазі в Луганську поки не коментувала.