У ніч на середу, 8 травня, армія РФ завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.
Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук в Telegram.
За його даними, росіяни випустили по Україні:
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одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);
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дві балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);
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чотири крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);
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45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);
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одну крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);
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дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької області);
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21 ударний безпілотник типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).
"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - заявив Олещук.
В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:
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33 крилаті ракети Х-101/Х-555;
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чотири крилаті ракети "Калібр";
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дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
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20 ударних дронів типу Shahed-131/136.
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