У ніч на середу, 8 травня, армія РФ завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.

Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук в Telegram.