також у роздiлiНадзвичайні події
В окупованому Луганську атакована нафтобаза
Ввечері очікуються блекаути по всій Україні
НА Київщині внаслідок ракетної атаки пошкоджено 14 будинків
Цієї ночі над Україною збили майже всі "шахеди"
Окупанти вночі вдарили по енергооб'єкту в Сумській області
На сьогодні ознак формування наступальних угруповань в Криму немає
Кількість загиблих від ракетного удару в Одесі зросла до трьох
ISW: Окупанти не досягли швидких тактичних успіхів під Авдіївкою
ГУР повідомляє про знищення двох тепловозів окупантів
Двоє загиблих в Німеччині українців були військовими - вбивця росіянин
ISW: Часів Яр під загрозою захоплення окупантами
Окупанти вночі обстріляли Сумську область: 14 вибухів
Військові, які вбили поліцейського, везли 25 тисяч патронів
Шмигаль повідомив, скільки втратив енергосекторів внаслідок ракетних атак
Поляки відновили блокування вантажів на в'їзд в Україну
Щонайменше четверо людей загинули від ракетного удару по Чернігову
Стало відомо, якою ракетою окупанти вдарили про Трипільскій ТЕС
Удари РФ по інфраструктурі можуть знизити експорт українського зерна

У ніч на середу, 8 травня, армія РФ завдала комбінованого удару ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом, РФ запустила 76 засобів повітряного нападу - 55 ракет та 21 ударний дрон.

Про це заявив командувач Повітряними силами Микола Олещук в Telegram.

За його даними, росіяни випустили по Україні:

  • одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" (пуск із Тамбовської області РФ);

  • дві балістичні ракети "Іскандер-М" (із ТОТ Криму);

  • чотири крилаті ракети "Калібр" (з акваторії Чорного моря);

  • 45 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ, акваторія Каспійського моря);

  • одну крилату ракету "Іскандер-К" (із Криму);

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (з окупованої Запорізької області);

  • 21 ударний безпілотник типу Shahed-131/136 (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ).

"До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України", - заявив Олещук.

В результаті протиповітряного бою знищено 59 повітряних цілей:

  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555;

  • чотири крилаті ракети "Калібр";

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;

  • 20 ударних дронів типу Shahed-131/136.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0