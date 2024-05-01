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Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів, повідомивпрем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, за виділені кошти 300 тис. дронів буде поставлено нашим Силам безпеки та оборони.
ForUm

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