У Києві відкрився перший у столиці рекрутинговий центр української армії. Він розташований у приміщенні центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) Солом’янського району.

Про це повідомив "Укрінформ" із посиланням на заступника міністра оборони Наталію Калмикову.

"Сьогодні ми відкриваємо 18-й рекрутинговий центр. Це центр рекрутингу української армії, який створюється місцевими органами влади. Це спільна ініціатива Міноборони та місцевої влади", — наводить агентство слова Калмикової.За її словами, рекрутингові центри, як правило, розгортаються в ЦНАПах, оскільки в таких місцях людям найкомфортніше отримувати адміністративні послуги.

Вона додала, що від початку роботу рекрутингової кампанії сотні громадян звернулися до відповідних центрів, підписали контракт із Міністерством оборони або проходять підготовку в навчальних центрах.

Нагадаємо, проєкт із рекрутингу громадян до Сил оборони України стартував у листопаді 2023 року, коли Міністерство оборони України уклало угоди з низкою найбільших рекрутингових компаній України.

За задумом Міноборони, цей проєкт дасть змогу українцям вибрати конкретну спеціальність у конкретному підрозділі Сил оборони.