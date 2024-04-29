також у роздiлiНадзвичайні події
ISW: Окупанти не досягли швидких тактичних успіхів під Авдіївкою
ГУР повідомляє про знищення двох тепловозів окупантів
Двоє загиблих в Німеччині українців були військовими - вбивця росіянин
ISW: Часів Яр під загрозою захоплення окупантами
Окупанти вночі обстріляли Сумську область: 14 вибухів
Військові, які вбили поліцейського, везли 25 тисяч патронів
Шмигаль повідомив, скільки втратив енергосекторів внаслідок ракетних атак
Поляки відновили блокування вантажів на в'їзд в Україну
Щонайменше четверо людей загинули від ракетного удару по Чернігову
Стало відомо, якою ракетою окупанти вдарили про Трипільскій ТЕС
Удари РФ по інфраструктурі можуть знизити експорт українського зерна
На Одещині від ракетного удару загинули четверо людей
У США стурбовані, що їхні безпілотники провалились в Україні
Над Одессою збили дві ворожі ракети
РФ вночі атакувала високовольтні підстанції в двох регіонах
В Калінінграді вивели з ладу ракетний корабель "Сєрпухов"
Галущенко: Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу
ЗМІ: В Єйську пошкодили сім російських літаків

Кількість поранених в Одесі внаслідок ракетної атаки зросла до 20, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки", - написав він у телеграм-каналі.

Через кілька хвилин він оновив повідомлення, додавши, що стало відомо про смерть у лікарні жінки 1983 року народження. "Таким чином, кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох", - написав він.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким...", - додав Труханов.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0