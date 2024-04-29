Російські війська не досягли швидких тактичних успіхів на заході від Очеретиного, Соловйова, Бердичіва та Семенівки після виведення українських сил з цього району. Це свідчить про те, що ЗСУ зберігають здатність уповільнювати просування РФ.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Наступна лінія оборони в цьому районі розташована на певній відстані від лінії, яку окупанти атакують з моменту захоплення Авдіївки в середині лютого.Російський просування, ймовірно, буде швидким лише у випадку, якщо українські сили не намагатимуться утримувати позиції на полях.

Прибуття бригад, що відновили боєздатність, з якими вдалося зв'язатися, як повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, ймовірно, дозволить українським силам уповільнити тактичні успіхи Росії і, можливо, стабілізувати фронт, зауважується у звіті.

Українські захисники змогли протистояти більш ніж одній дивізії ЗС РФ, хоча поступаючи окупантам у кількості боєприпасів та живої сили.

Інститут вважає, що прибуття українських підкріплень та додаткової техніки може змусити російське командування або визнати, що ширше або глибше проникнення в найближчому майбутньому малоймовірне, або направити до цього району додаткові резерви для продовження досягнення тактичних успіхів.

Залучення додаткових резервів на цей напрямок може означати для росіян ризик не досягнення успіху в районі Часового Яру або у підготовці літнього великомасштабного наступу."Російським силам, ймовірно, доведеться поповнити та посилити підрозділи та знизити темп наступальних операцій на захід від Авдіївки, якщо вони не виділять додаткові резерви, що, ймовірно, обмежить їхню здатність здійснювати додаткові швидкі тактичні наступи у цьому районі", - зауважується у звіті.