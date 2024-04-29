Двоє громадян України, які загинули в Німеччині, були військовослужбовцями, які там проходили медичну реабілітацію – українські консули зараз уточнюють інформацію про підрозділи, в яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок з їхніми рідними, повідомили в Міністерстві закордонних справ України (МЗС).
Як повідомляється на офіційному сайті МЗС у неділю, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного у вбивстві двох громадян України у м. Мурнау-ам-Штафельзее 27 квітня та доручив Департаменту консульської служби МЗС та Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі.
Як повідомлялося, у суботу в Мурнау-ам-Штафельзее на території місцевого торговельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України, чоловіків 1987 та 2001 років народження. "За інформацією Генерального консульства України в Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у скоєнні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство", - зазначено у повідомленні МЗС.
"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, у яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок із їхніми рідними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС та Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі і перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, "аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону".
Глава МЗС також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.
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