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Військовослужбовці, що підозрюються у розстрілі поліцейських на Вінниччині, везли с собою 25 тисяч набоїв, близько 100 гранат та запалів до них. Про це в ефірі Київ24 розповів керівник Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Олексій Рихлюк.

Батько та син повідомили, що залишили певну кількість боєприпасів у водоймі після нападу на поліцейських. Водолази та вибухотехніки обстежили вказане місце та виявили деяку кількість боєприпасів, сказав Рихлюк.

"Це попередньо: знайдено близько 100 граната, а також 100 запалів до них. А також близько 25 тисяч набоїв до стрілецької зброї калібру 5,45 мм", - зазначив керівник Вінницької спецпрокуратури.Зі слів підозрюваних, боєприпаси вони везли до свого будинку у Вінницькій області. Інформація про незаконний обіг наркотичних засобів не підтверджується. Законних підстав не перебувати у військовій частині у батька та сина не було, зазначив Рихлюк. 

 
ForUm

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