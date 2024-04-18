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Президент США Джо Байден висловив готовність підписати в разі схвалення Конгресом законопроєкти про додаткове фінансування України, Ізраїлю і Тайваню, які вніс спікер Палати представників Майк Джонсон.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на заяву на сайті Білого дому. 

Байден заявив, що "рішуче підтримує" запропоновані Джонсоном законопроєкти про підтримку Ізраїлю та Україні, а також зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Ізраїль постає перед безпрецедентними атаками з боку Ірану, а Україна – перед постійними бомбардуваннями з боку Росії, які різко посилилися за останній місяць. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня, а Сенат має швидко за ним послідувати", – додав він.

Президент США пообіцяв "негайно підписати" законопроєкти, аби "надіслати сигнал світові: ми підтримуємо наших друзів і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху".
ForUm

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