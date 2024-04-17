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Через різке похолодання українській енергосистемі 18 квітня може не вистачити власної генерації та імпорту з ЄС, щоб не дійти до обмежень українцям варто економити споживання світла в пікові години (з 19:00 до 22:00).

Про це генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко написав у Facebook.

"Не думав, що так швидко прийдеться писати цей пост. Але різке похолодання по Україні змушує. Є високий ризик, що завтра нам всім може не вистачити генерації + імпорту", – зазначив Коваленко.

Він також наголосив, що для запобігання застосування графіків відключень українцям варто економити споживання світла в пікові години (з 19:00 до 22:00).

"Такий невеличкий тест нашої командної роботи. Давайте спробуємо завтра пройти день без обмежень", – додав Коваленко.
ForUm

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