також у роздiлiПолiтика
Закон про мобілізацію опублікували в "Голосі України"
В РНБО пояснили, чому удари по НПЗ необхідні
Дуда знову прокоментував "зернове питання"
Україна і Норвегія завершили переговори щодо укладення угоди у сфері безпеки
Зеленський: "Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу
Кулеба розповів, за яких умов Україна не буде стріляти по НПЗ
Завершено розслідування в справі скандального одеського військкома
ISW: Україна вразливіша, ніж Ізраїль, через виснаження ППО
Шумер: Байден і лідери Конгресу досягли консенсусу щодо допомоги Україні
Боррель: Словами Путіна не зупинити
США надасть Україні $138 млн для модернізації систем ППО
Туреччина запропонувала заморозити війну в Україні на 15 років
Столтенберг дозволив Україні бити по об'єктах в Росії
Німеччина вирішила передати Україні 400 генераторів
Колишніх СБУшників спіймали на оборудках з пальним
Зеленский провів нараду з військовим керівництвом по ракетній програмі
В США не бачать доказів прямої військової підтримки Китаєм Росії
В ЄС запропонували використовувати 90% прибутку від заморожених активів РФ на допомогу Україні

Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня. 

Джерело: "Голос Америки"

Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - йдеться в повідомлені. 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0