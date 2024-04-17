Комітет розвідки Палати представників США після секретного брифінгу по Україні закликав Конгрес терміново ухвалити допомогу Україні, до кінця цього тижня.

Джерело: "Голос Америки"

Відповідну заяву оприлюднили голова Комітету конгресмен-республіканець Майк Тернер та високопоставлений член комітету, конгресмен-демократ Джим Гаймс.

"Ми повинні передати допомогу Україні. Сьогодні на секретному брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги цього тижня. Сполучені Штати повинні протистояти загарбницькій війні Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні критична", - йдеться в повідомлені.