також у роздiлiЕкономіка
Канада надасть Україні пільговий кредит на 300 мільйонів доларів
Кабмін вирішив не віддавати гроші з телемарафону на дрони
Світовий банк підтвердив прогноз по українському ВВП
Мінфін розмістив військових облігацій на 5,4 млрд гривень
В НБУ повідомили, що відбувається з платіжним балансом
Стало відомо, на які гроші будуть відновлювати енергоінфраструктуру Харківщини
Міндовкілля порахувало збитки від удару по Дніпровській ГЕС
АРМА планує заробити 10 млрд на управління заарештованими активами
Сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13 мільярдів
Стало відомо, на яких умовах МВФ дасть наступний транш
Рада дозволила частково поновити митні перевірки
Український морський коридор працює вже цілодобово
Мінфін: Цього року Україні треба 9,5 млрд доларів США для першочергових потреб відновлення.
Експорт зерна морським коридором в лютому досяг рекордних показників
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Експерт обіцяє чергове підвищення цін на пальне
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зробив довгостроковий прогноз курсу долара. Зокрема, фахівці прогнозують незначну девальвацію у 2024 році. А потім курс долара до гривні зростатиме, але поступово.

Про це повідомляється у World Economic Outlook (квітень 2024 року).

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

  • 2024 рік – 41,0 грн/долар

  • 2025 рік – 45,8 грн/долар

  • 2026 рік – 48,6 грн/долар

  • 2027 рік – 50,4 грн/долар

  • 2028 рік – 52,1 грн/долар

  • 2029 рік – 54,1 грн/долар.

МВФ також оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%. МВФ прогнозує інфляцію в Україні до кінця 2024 року на рівні 8,5%, у 2025 році - 7,0%, у 2026 році - 5,5%.

 

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0