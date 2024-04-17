Міжнародний валютний фонд (МВФ) зробив довгостроковий прогноз курсу долара. Зокрема, фахівці прогнозують незначну девальвацію у 2024 році. А потім курс долара до гривні зростатиме, але поступово.

Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара становитиме:

2024 рік – 41,0 грн/долар

2025 рік – 45,8 грн/долар

2026 рік – 48,6 грн/долар

2027 рік – 50,4 грн/долар

2028 рік – 52,1 грн/долар

2029 рік – 54,1 грн/долар.

МВФ також оновив прогноз зростання економіки України. Очікується, що ВВП України зросте у 2024 році на 3,2%. Зростання прискориться 2025 року до 6,5%, а 2026 року становитиме 5,0%. МВФ прогнозує інфляцію в Україні до кінця 2024 року на рівні 8,5%, у 2025 році - 7,0%, у 2026 році - 5,5%.