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Щонайменше четверо людей загинули і п'ятеро дістали травми внаслідок ракетного удару російських окупантів по Чернігову в середу вранці, повідомив виконувач обов'язків мера міста Олександр Ломако.

"На жаль, наразі інформацію підтверджено про чотирьох загиблих. З того, що я бачу, цифра може бути більшою, на жаль, тому що багато ще недосліджених об'єктів, і є травмовані, які звертаються вже до міських лікарень. Зокрема у найбільшій нашій лікарні п'ять повідомлень про травмованих. Також, на жаль, я думаю, що їх більше", - сказав Ломако в ефірі національного телемарафону в середу вранці.
ForUm

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