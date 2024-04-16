В одному з найбільш успішних і популярних навчальних закладів Кременчука, ліцею № 10 "Лінгвіст", спалахнув корупційний скандал. Батьки звинуватили заступницю директора з виховної роботи Ксенію Лаврик у здирництві і хабарництві.

На умовах анонімності мати дошкільника розповіла, що мала розмову із Ксенією Лаврик щодо зарахування сина у перший клас у 2024/2025 навчальному році. За словами жінки, заступниця директора навчального закладу пообіцяла влаштувати дитину у "сильний клас" на чолі із кращим, за її словами, класним керівником. При цьому Лаврик озвучила ціну за своє сприяння у вирішенні даного питання – 12 тисяч гривень, пише "Багнет".

З дещо схожою проблемою стикнулись також батьки хлопця, який навчається у середній школі ліцею "Лінгвіст". Він зіткнувся із системним заниженням оцінок, що нібито мало вказувати на необхідність додатквих занять. Факультативні заняття пропонувалось проходити у позашкільний час в одного з вчителів гімназії. Одне таке заняття, за словами матері учня, коштувало б родині 250 гривень.

Як повідомила жінка, такі факультативи кільком дітям у класі її сина пропонувала Ксенія Лаврик. На думку батьків, вона отримує частину грошей, які вчителі отримують від дітей за додаткові заняття. Вчителям, які відмовляються брати участь у здирництві, Ксенія Лаврик погрожує звільненням.

"Ми отримали від Лаврик рекомендацію підтягнути предмет. Коли поговорила про це з вчителем, почула від неї, що потреби такої вона не бачить. Потім мені розповіли зі школи, що цій вчительці пригрозили звільненням за нібито незадовільні результати учнів і саботаж", – розповіла наша співрозмовниця.

Наразі батьки готовлять скаргу у міський департамент освіти, а також у правоохоронні органи.Нагадаємо, у 2020 Ксенія Лаврик безуспішно балотувалась на виборах депутатів Кременчуцької міської ради від ВО "Батьківщина". Її пов’язують із впливовою у місті родиною начальника Кременчуцької районної воєнної адміністрації Олега Лєдніка.

Народний депутат Олексій Мовчан викрив сімейний клан у корупції: з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія "Райагробуд", яка належить батькові голови РВА Віктору Лєдніку, стала чи не єдиним переможцем в публічних закупівлях ремонтів та будівництв, організованих на території Кременчуцького району, і натендерила 14 млн грн.

У січні 2024 року навколо Олега Лєдніка спалахнув ще один скандал – в нього знайшли російське пенсійне посвідчення. За каденції Януковича Леднік очолював Кременчуцьку податкову, однак попри це уникнув люстрації.