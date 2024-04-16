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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив міністру оборони США Ллойду Остіну, що в Ізраїлю немає іншого вибору, окрім як відповісти на безпрецедентну ракетну та безпілотну атаку Ірану. Про це офіційний представник США та інше поінформоване джерело повідомили Axios у понеділок, 15 квітня.

Ізраїльський військовий кабінет зібрався сьогодні, щоб обговорити свою можливу відповідь Ірану. Раніше Галлант сказав Остіну під час телефонної розмови, що Ізраїль не може дозволити запускати балістичні ракети без відповіді.

"Ізраїль не прийме рівняння, за яким Іран відповідатиме прямим ударом щоразу, коли Ізраїль завдаватиме ударів по цілях в Сирії", - додав Галлант.Пентагон і міністерство оборони Ізраїлю заявили, що Остін і Галлант також обговорили спроби створити міжнародну та регіональну коаліцію проти Ірану. Начальник штабу Армії оборони Ізраїлю, генерал Герці Галеві заявив, що Ізраїль розглядає подальші кроки та що "на запуск такої кількості ракет і безпілотників на територію Ізраїлю буде відреаговано у відповідь".
ForUm

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