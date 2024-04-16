Удари України вглиб Росії по НПЗ та військових об'єктах є частиною стратегії, мета якої полягає в здійсненні тиску на диктатора Володимира Путіна. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олександр Литвиненко в коментарі The Economist.

"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче, ніж її припинення", - зазначив Литвиненко.

Секретар РНБО підкреслив, що, на відміну від Росії, Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах. Під атаки Сил оборони потрапляють лише військові кораблі й літаки, а також нафтова інфраструктура."Один удар по аеродрому може пошкодити 7, 10, 15 літаків. Кожен з них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо зробити операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно", - додав він.