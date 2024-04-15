У Євросоюзі обговорюють запровадження нових санкцій проти Ірану у відповідь на широкомасштабну атаку з використанням ракет і безпілотників цієї країни проти Ізраїлю минулими вихідними.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Під час кризової дипломатії, кульмінацією якої стала екстрена відеозустріч лідерів G7 у неділю, європейські столиці домовилися про три напрямки дій: засудження Ірану та висловлення солідарності з Ізраїлем; складання планів потенційних санкцій; використання будь-яких важелів впливу на Тегеран, щоб домогтися зниження напруженості.

За словами джерел видання, посадовці ЄС мали "величезну кількість контактів" з іранськими колегами в останні дні. Серед них була розмова між головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Аміром-Абдоллахіаном, під час якої Тегеран закликали не загострювати ситуацію далі.

Міністри закордонних справ ЄС мають провести 16 квітня екстрену відеозустріч, яка має дати Брюсселю можливість оцінити запровадження нових санкцій.

Деякі лідери G7 запропонували визначити іранський Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією. Це пропозиція, яку ЄС довго обмірковував, але постійно не знаходив консенсусу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розглядають санкції проти програм безпілотників і ракет Ірану.

Подальший розвиток ситуації залежить і від відповіді Ізраїлю. Військовий кабінет країни зустрівся вчора ввечері, щоб обговорити, як діяти далі. США очолили зусилля G7, щоб переконати прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не вживати військових дій, які можуть спровокувати масштабнішу війну.

"Усі сторони повинні проявляти стриманість. Ми продовжуватимемо всі наші зусилля, щоб працювати над деескалацією", – сказав президент Ради ЄС Шарль Мішель після дзвінка лідерів G7. Він додав, що ця тема буде на порядку денному на саміті лідерів ЄС цього тижня.