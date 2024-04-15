У Кабінеті Міністрів вважають недоцільним переспрямування коштів з телемарафону "Єдині новини" та телеканалу "Фрідом" (FREEДOM) на Збройні силі України. Про це йдеться у відповіді на петицію до Кабміну, передають Українськi Новини.

У петиції до Кабміну, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, пропонується переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.

"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - йдеться у відповіді Кабміну на петицію.При цьому у відповіді зазначається, що урядом на системній основі проводить постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони, будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії Росії проти України.