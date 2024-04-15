також у роздiлiЕкономіка
Світовий банк підтвердив прогноз по українському ВВП
Мінфін розмістив військових облігацій на 5,4 млрд гривень
В НБУ повідомили, що відбувається з платіжним балансом
Стало відомо, на які гроші будуть відновлювати енергоінфраструктуру Харківщини
Міндовкілля порахувало збитки від удару по Дніпровській ГЕС
АРМА планує заробити 10 млрд на управління заарештованими активами
Сума вкладів фізичних осіб у банках України за лютий зросла на 13 мільярдів
Стало відомо, на яких умовах МВФ дасть наступний транш
Рада дозволила частково поновити митні перевірки
Український морський коридор працює вже цілодобово
Мінфін: Цього року Україні треба 9,5 млрд доларів США для першочергових потреб відновлення.
Експорт зерна морським коридором в лютому досяг рекордних показників
У Міндовкілля підрахували збитки від удару окупантів по нафтобазі
Експерт обіцяє чергове підвищення цін на пальне
Загальна вартість відновлення України зросла до $486 млрд
Інфляція в Україні сповільнилась
Шмигаль повідомив, скільки грошей ЄС передав Україні за час повномасштабного вторгнення
G7 та ЄС можуть використати заморожені активи РФ як заставу для допомоги Україні

У Кабінеті Міністрів вважають недоцільним переспрямування коштів з телемарафону  "Єдині новини" та телеканалу "Фрідом" (FREEДOM) на Збройні силі України. Про це йдеться у відповіді на петицію до Кабміну, передають Українськi Новини.

У петиції до Кабміну, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів, пропонується переспрямувати кошти призначені для телемарафонів "Єдині новини" та "Фрідом" на фінансування БПЛА та пікапів для Збройних сил України.

"Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі. Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним", - йдеться у відповіді Кабміну на петицію.При цьому у відповіді зазначається, що урядом на системній основі проводить постійну роботу із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей Збройних Сил та інших складових сектору безпеки і оборони, будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, захист об’єктів критичної інфраструктури, постачання нових і модернізації наявних зразків озброєння, військової та іншої техніки для здійснення заходів, пов’язаних з відсіччю збройної агресії Росії проти України.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0