також у роздiлiСвiт
ЄС думає, чи не запровадити санкції проти Ірану та його безпілотників
Стало відомо, скільки безпілотників знищили США під час атаки на Ізраїль
Reuters: Росія просить у Казахстані бензин на випадок українських атак
Фінляндія вирішила тримати кордони з РФ закритими і надалі
Bloomberg: Ціни на какао досягли рекордного рівня, шоколад подорожчає
Польскі фермери швидко припинили блокувати кордон з Росією
Єврокомісія планує підвищити тарифи на російський і білоруський імпорт зернових
Польскі фермери перекрили рух на трасі між Варшавою і Берліном
В Міноборони Британії Путіна назвали "сучасним Сталіним"
Bloomberg: Нафтові доходи Росії скоротились через моніторинг санкцій
Верховний суд дозволив Трампу балотуватись на виборах
Молдова наголошує на важливості українського зерна для світу
Польща почала тримати на кордоні ще й литовські фури
Біткоїн наближається до рекордної вартості
Польща через протести фермерів закликатиме ЄС відійти від зеленої політики
Еквадор передумав постачати зброю Україні через російський шантаж
Байден знову розкритикував Трампа за поклон Путіну
Трамп заохочуватиме Росію атакувати союзників по НАТО

Президент Франції Еммануель Макрон має намір ініціювати припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні, і розраховує на допомогу лідера Китаю в цьому питанні, передає BFMTV.

"Ми хочемо працювати над олімпійським перемир'ям, і я думаю, що це можливість, за допомогою якої я намагатимуся залучити багатьох наших партнерів", - цитує BFMTV Макрона.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир'я", уточнивши, що має на увазі і війну Росії проти України, і війну між Ізраїлем і ХАМАСом, і війну в Судані.

Також президент Франції повідомив, що попросить допомоги у президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж. Макрон, зокрема, нагадав, що перед його китайським колегою стояло таке саме завдання 2022 року під час Зимових Олімпійських ігор.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена в липні, але вони мають запасні варіанти на випадок, якщо цього потребуватиме безпекова ситуація.

Макрон також наголосив, що Олімпійські ігри 2024 року мають стати "моментом дипломатичного миру".

XXXIII літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня до 11 серпня.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0